"Воровали миллионы долларов": В Минске накрыли крупнейшую сеть мошеннических кол-центров

Силовикам удалось накрыть масштабную мошенническую сеть в Минске и Москве.В Минске и в Москве накрыли крупнейший мошеннический кол-центр, который занимался предложениями заработка на инвестициях и обманывали граждан.
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