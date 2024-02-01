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"Воровали миллионы долларов": В Минске накрыли крупнейшую сеть мошеннических кол-центров

"Воровали миллионы долларов": В Минске накрыли крупнейшую сеть мошеннических кол-центров

Силовикам удалось накрыть масштабную мошенническую сеть в Минске и Москве.В Минске и в Москве накрыли крупнейший мошеннический кол-центр, который занимался предложениями заработка на инвестициях и обманывали граждан.

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