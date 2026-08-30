Давление в норме: кардиолог Соловьева развеяла миф о вреде кофе

Врач объяснила, почему привычный напиток не приводит к стойкой гипертонии.Врач-кардиолог Наталья Соловьева рассказала, что распространенное мнение о связи кофе с повышенным давлением не совсем верно.
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