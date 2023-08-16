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Эдуард Базров о развитии ММА в Казахстане: «Появилась массовость»

Участник олимпийских игр по вольной борьбе, тренер команды DAR Team Эдуард Базров рассказал о развитии ММА в Казахстане: «В Казахстане возможности много.

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