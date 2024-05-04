Постпредство России при ЕС ответило на требования Брюсселя по передаче во временное управление активов европейских компаний, назвав дезинформацией позицию оппонентов.
Постпредство России ответило на требование ЕС по передаче во временное управление активов европейских компаний
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Liudmila Kosteley
Недавно Боррель заявил, что если Запад не будет поддерживать Украину, то ВОЙНА в ЕВРОПЕ ЗАКОНЧИТСЯ. Я подумала, что наконец-то одумались. Но не забывайте, что есть США, которые выдохлись, и не в силах содержать и войны, во всех направлениях. и свою колонию ЕС. Они (ЕС) ничего не поняли. И как только Россия пойдёт им на уступки и они снова "выправятся", за счёт РОССИИ, всё повторится снова. Но и из НАТО они не уйдут. Но они будут думать, что свою задачу они выполнили, РФ проиграла и запросила МИРА. (Как того хочет Макрон).НАДО ЗАТРЕБОВАТЬ ЕС и США с АНГЛИЕЙ, чтобы, они прекратили помогать Украине, а то выйдет, что ОНИ НАШИМИ АКТИВАМИ ПОМОГАЮТ НАС САМИХ идти против себя.Поэтому, 1). Прекратить помощь Украине. 2).Чтобы США покинули ЕВРОПУ. Конечно, они не согласятся вернуть границы НАТО на 1997г. И на это уйдёт много времени. 3). Вернуть РФ её активы и всё ОФИЦИАЛЬНО ЗАПРОТОКОЛИРОВАТЬ (не как в 90-х) и ОНИ дали и нам хороший УРОК, НЕ ДОВЕРЯТЬ ИМ и делать ВСЁ на ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ,
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5 час.
Liudmila Kosteley
https://rg.ru/2022/02/18/der-spiegel-obnaruzhen-dokument-1991-goda-o-nepriemlemosti-rasshireniia-nato-na-vostok.html
Der Spiegel: Обнаружен документ 1991 года с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на восток - Российская газета
Российская газета
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5 час.
Liudmila Kosteley
Государственные Границы после распада СССР. А то что Украина забрала в 1991г, ЭТО АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ГРАНИЦЫ. Поэтому, нужно как в Англии (BREXIT), МЕЖДУ РФ и Украиной. Поэтому сначала нужно ОФИЦИАЛЬНО, через ООН, определить ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ВЫХОДА РЕСПУБЛИК из СОСТАВА СССР.Чтобы не было СПОРОВ. МИД РФ ДОЛЖЕН РЕШИТЬ ЭТОТ ВОПРОС, со ВСЕМИ Республиками. Особенно с теми кто получил Территории после ОБРАЗОВАНИЯ СССР, и с Прибалтикой (вернуть ДОЛГ, что за них заплатил Пётр-1, в 1721г)
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4 час.
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