Постпредство России ответило на требование ЕС по передаче во временное управление активов европейских компаний

Liudmila Kosteley

Недавно Боррель заявил, что если Запад не будет поддерживать Украину, то ВОЙНА в ЕВРОПЕ ЗАКОНЧИТСЯ. Я подумала, что наконец-то одумались. Но не забывайте, что есть США, которые выдохлись, и не в силах содержать и войны, во всех направлениях. и свою колонию ЕС. Они (ЕС) ничего не поняли. И как только Россия пойдёт им на уступки и они снова "выправятся", за счёт РОССИИ, всё повторится снова. Но и из НАТО они не уйдут. Но они будут думать, что свою задачу они выполнили, РФ проиграла и запросила МИРА. (Как того хочет Макрон).НАДО ЗАТРЕБОВАТЬ ЕС и США с АНГЛИЕЙ, чтобы, они прекратили помогать Украине, а то выйдет, что ОНИ НАШИМИ АКТИВАМИ ПОМОГАЮТ НАС САМИХ идти против себя.Поэтому, 1). Прекратить помощь Украине. 2).Чтобы США покинули ЕВРОПУ. Конечно, они не согласятся вернуть границы НАТО на 1997г. И на это уйдёт много времени. 3). Вернуть РФ её активы и всё ОФИЦИАЛЬНО ЗАПРОТОКОЛИРОВАТЬ (не как в 90-х) и ОНИ дали и нам хороший УРОК, НЕ ДОВЕРЯТЬ ИМ и делать ВСЁ на ОФИЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ,