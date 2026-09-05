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До подиума и обратно. Хроника скандального штрафа Гасли в Монако

До подиума и обратно. Хроника скандального штрафа Гасли в Монако

AlpineИстория с результатом Пьера Гасли на Гран При Монако наконец получила развязку. Спустя три месяца после финиша гонок, заседания Апелляционного суда и слушаний в Международном апелляционном суде FIA классификация гонки вернулась к первоначальному виду.

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