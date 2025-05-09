В Кремле раскрыли, получал ли Путин поздравление от Трампа

kremlin.ru Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обменялись поздравлениями в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.