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Нижегородская правда

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Автоэксперт Родионов объяснил, почему мотор тупит и расходует больше бензина

Если автомобиль стал хуже разгоняться, медленнее реагировать на педаль газа и потреблять больше топлива, водители часто подозревают проблемы с бензином или форсунками.

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