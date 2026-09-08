5 грибов, которые еще успеваем собрать в сентябре

Сентябрь — самый щедрый месяц для любителей «тихой охоты». В 2026 году погода и лунный календарь благоволят грибникам: в ближайшие дни ожидается настоящий грибной бум.
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