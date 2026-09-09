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Диван выглядит надежным, но это ничего не значит: как вычислить его слабые места еще в магазине

Диван выглядит надежным, но это ничего не значит: как вычислить его слабые места еще в магазине

Хороший диван должен выдерживать годы ежедневной эксплуатации. При выборе модели в первую очередь смотрите на качество сборки, удобство и неприхотливость обивки.

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