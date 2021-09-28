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Операция по принуждению к переговорам

Операция по принуждению к переговорам

Есть два наиболее эффективных способа вовлечь противника в переговорный процесс по ограничению вооружений: 1.

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Людмила Анисина
Волнуются.что мы деньги большие на вооружение тратим))) Заботливые вы наши)))
Анатолий Лановой
А мы еще потратим и, по Жванецкому, на "Посейдоне" подкатим... за деньгами своими и золотом за предыдущие 300 лет.
Tchernichova Aneta
Может наконец закроют рот и успокоятся прежде всего этот добаный ЕС
Стефан Михайлов Гърбузанов
Переговором ? С дяволом /шейтана/ ?

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