Операция по принуждению к переговорам

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаОперация по принуждению к переговорам Есть два наиболее эффективных способа вовлечь противника в переговорный процесс по ограничению вооружений: 1.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛюдмила АнисинаВолнуются.что мы деньги большие на вооружение тратим))) Заботливые вы наши)))Анатолий ЛановойА мы еще потратим и, по Жванецкому, на "Посейдоне" подкатим... за деньгами своими и золотом за предыдущие 300 лет.TATchernichova AnetaМожет наконец закроют рот и успокоятся прежде всего этот добаный ЕССтефан Михайлов ГърбузановПереговором ? С дяволом /шейтана/ ?Комментировать
Свежие комментарии