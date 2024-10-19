Мы готовы к продолжению борьбы и победа будет за нами!

Главное из ответов В. Путина на вопросы руководителей ведущих СМИ стран БРИКС. Для некоторого успокоения, так сказать, хотя без разговоров о переговорах "на основе Стамбульских договорённостей" всё равно не обошлось.
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