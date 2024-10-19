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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Мы готовы к продолжению борьбы и победа будет за нами!

Главное  из  ответов В. Путина  на вопросы руководителей ведущих СМИ стран БРИКС.  Для  некоторого  успокоения, так  сказать,   хотя  без  разговоров  о переговорах "на  основе  Стамбульских договорённостей"  всё  равно  не  обошлось.

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