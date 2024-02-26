Германия отчаянно ищет по всему миру снаряды для Украины – СМИ

Германия прибегает к отчаянным мерам для покупки боеприпасов по всему миру для отправки на Украину. Начальник спецштаба по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг пожаловался на трудности, потому что снаряды не лежат на полках магазинов, пишет Der Spiegel.