Слабый доллар и ожидание новых сокращений от ОПЕК+ толкают цену на нефть вверх Наталья МарковаЦены на нефть слегка выросли 28 ноября из-за слабости доллара и ожиданий, что производственная группа ОПЕК+ углубит и продлит сокращение добычи.
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