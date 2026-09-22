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Талалаев об ошибке Латышонка против «Зенита»: «По xG «Балтика» превзошла 4 последних соперников – об этом почему-то говорят гораздо меньше»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев поддержал вратаря калининградцев Евгения Латышонка после его ошибки в матче 9-го тура РПЛ с « Зенитом » (2:3).

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