Spectator: колониальная империя Макрона разваливается на части

Обозреватель британского журнала Spectator Джонатан Миллер, комментируя беспорядки в заморских департаментах Франции, заявил, что колониальная империя французского президента Эммануэля Макрона разваливается на части.
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