ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного

Global Look Press/Sascha Steinach/dpa-Zentralbild Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процесс "Резников против Украины" из-за пыток российского военнопленного Дениса Резникова, сообщила в беседе с РИА Новости донецкая правозащитница Ирина Вихорева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии