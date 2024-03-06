Эксперт Уполномоченного рассказал предпринимателям о различии между трудовым договором и договором гражданско-правового характера

Об этом в ходе семинара на тему «Заключение работодателем с работником договоров гражданско-правового характера: риски, последствия и возможности», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей и центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщил старший партнер адвокатского бюро «Михайлов, Никитин и Партнеры» адвокат Артем Михайлов.