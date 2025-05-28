Sohu: Япония извинилась перед Россией за провокацию на Курильских островах

Курильские острова уже не первый год являются предметом разногласий между Россией и Японией. Глава японского правительства Исиба выразил мнение о необходимости признания принадлежности четырех южных островов Курильской гряды Японии.
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