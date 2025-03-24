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Краснодарский «археолог» добыл уникальный грунт для своей коллекции

Краснодарский «археолог» добыл уникальный грунт для своей коллекции

Сегодня утром жители дома на улице Гидростроителей, 19 стали свидетелями необычного зрелища. Местный мужчина, вооружившись лопатой, как настоящий исследователь, провел “раскопки” у дерева прямо возле дома.

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