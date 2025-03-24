Краснодарский «археолог» добыл уникальный грунт для своей коллекции

Сегодня утром жители дома на улице Гидростроителей, 19 стали свидетелями необычного зрелища. Местный мужчина, вооружившись лопатой, как настоящий исследователь, провел “раскопки” у дерева прямо возле дома.
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