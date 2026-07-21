В Соцфонде сообщили о новом правиле при назначении единого пособия

Уход за инвалидом I группы, пенсионером старше 80 лет или престарелым гражданином с 21 июля будет считаться уважительной причиной отсутствия официального дохода при назначении единого пособия лишь случае, если за ним ухаживает близкий родственник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии