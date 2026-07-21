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В Соцфонде сообщили о новом правиле при назначении единого пособия

В Соцфонде сообщили о новом правиле при назначении единого пособия

Уход за инвалидом I группы, пенсионером старше 80 лет или престарелым гражданином с 21 июля будет считаться уважительной причиной отсутствия официального дохода при назначении единого пособия лишь случае, если за ним ухаживает близкий родственник.

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