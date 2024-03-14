Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Дарья Касаткина в 1/8 финала не справилась с 49-й ракеткой мира. Ранним утром 14 марта в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором Дарья Касаткина встречалась с 49-й ракеткой мира Юань Юэ.