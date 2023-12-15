Крымский уполномоченный Светлана Лужецкая посетила следственный изолятор

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая посетила Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г.
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