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Американский эксперт: Президент Украины не доживет до конца конфликта

Американский эксперт: Президент Украины не доживет до конца конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский и члены его правительства имеют все шансы не просуществовать до конца вооруженного конфликта, а все ранее заключенные между Киевом и американскими компаниями контракты будут аннулированы российскими властями.

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