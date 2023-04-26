Президент Украины Владимир Зеленский и члены его правительства имеют все шансы не просуществовать до конца вооруженного конфликта, а все ранее заключенные между Киевом и американскими компаниями контракты будут аннулированы российскими властями.
Президент Украины Владимир Зеленский и члены его правительства имеют все шансы не просуществовать до конца вооруженного конфликта, а все ранее заключенные между Киевом и американскими компаниями контракты будут аннулированы российскими властями.
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