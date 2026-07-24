Мэр Москвы рассказал, что строительство промпарка Сенькино завершено

Более 2,8 тысячи рабочих мест появилось в промышленном парке «Сенькино» в Краснопахорском районе. Сергей Собянин сообщил, что строительство объекта завершено, а проект реализован по программе стимулирования создания мест приложения труда.
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