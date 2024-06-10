Си Цзиньпин: "Отношения Китая и США влияют на будущее человечества" 

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайско-американские образовательные обмены и сотрудничество способствуют укреплению взаимопонимания и дружбы между народами двух стран, особенно молодыми людьми, что является проектом для будущего двусторонних отношений.
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