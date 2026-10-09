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Царьград

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Новосибирец скрыл 9,57 млн рублей от налоговой

Новосибирец скрыл 9,57 млн рублей от налоговой

Директор новосибирской компании предстанет перед судом за то, что с августа 2024-го по март 2025 года выводил средства организации от принудительного списания налоговой задолженности, превысившей 9,57 млн рублей.

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