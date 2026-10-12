Шулепова стала врио главы Волжского района Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Наталью Шулепову временно исполняющей полномочия главы Волжского района на первом заседании областной Думы VIII созыва.
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