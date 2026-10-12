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Царьград

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Шулепова стала врио главы Волжского района Самарской области

Шулепова стала врио главы Волжского района Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Наталью Шулепову временно исполняющей полномочия главы Волжского района на первом заседании областной Думы VIII созыва.

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