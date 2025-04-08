Стрелявшему в полицейских в Мурманске предъявили обвинение по двум статьям

В Мурманске было предъявлено обвинение мужчине, который открыл с крыши стрельбу по полицейским.Жителю Мурманска, который полторы недели назад залез на крышу своего дома с ружьями и без видимых причин открыл стрельбу по сотрудникам ППС, предъявили обвинение.