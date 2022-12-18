Царьград

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Глава СК Бастрыкин потребовал от донских следователей возбудить дело из-за гибели рабочих на Стачках

Глава СК Бастрыкин потребовал от донских следователей возбудить дело из-за гибели рабочих на Стачках

Напрямую к главе СК России обратилась племянница одного из погибших.Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин отдал поручение о возбуждении нового уголовного дела из-за происшествия, случившегося в Ростове-на-Дону два года назад.

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