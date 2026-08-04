Семью генерала подорвали в двух шагах от посольства США в Москве: Детали теракта, о которых не говорят

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Sergey Ivanov

А так ли уж виноват этот генерал? Он находится в своей стране. Под защитой вооруженных сил России. Так чего он должен опасаться? Хотя, конечно, виноват. Виноват уже тем, что вообще затеял это празднование собственного тщеславия в то время, когда страна пятый год ведет войну. Вот только вдруг оказывается, что в Россию можно запросто переслать «подарок» с килограммом тротила! Никто из вас, русские господа патриоты, не задумывался над этим? Над тем, что такая вот посылка однажды может прийти к вам? Даже, если вы- не генерал... Вдруг оказалось, что в российском небе вполне уютно чувствуют себя украинские беспилотники, которые уничтожают нашу нефтехимическую промышленность, склады- в том числе, и склады чисто гражданские... Как же так оказалось, что Россия из государства превратилась в хлев с распахнутыми настежь воротами? И в этот хлев любой и каждый может принести все, что угодно. И все, что угодно- вынести?