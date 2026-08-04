Коллаж Царьграда. 03 Августа 2026 17:21 Есть очевидные детали в деле о теракте на Кудринской площади в Москве, о которых не говорят.
Семью генерала подорвали в двух шагах от посольства США в Москве: Детали теракта, о которых не говорят
Комментарии
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Ураганов Иван
Должность к 55 летию!
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1 м.
SI
Sergey Ivanov
А так ли уж виноват этот генерал? Он находится в своей стране. Под защитой вооруженных сил России. Так чего он должен опасаться? Хотя, конечно, виноват. Виноват уже тем, что вообще затеял это празднование собственного тщеславия в то время, когда страна пятый год ведет войну. Вот только вдруг оказывается, что в Россию можно запросто переслать «подарок» с килограммом тротила! Никто из вас, русские господа патриоты, не задумывался над этим? Над тем, что такая вот посылка однажды может прийти к вам? Даже, если вы- не генерал... Вдруг оказалось, что в российском небе вполне уютно чувствуют себя украинские беспилотники, которые уничтожают нашу нефтехимическую промышленность, склады- в том числе, и склады чисто гражданские... Как же так оказалось, что Россия из государства превратилась в хлев с распахнутыми настежь воротами? И в этот хлев любой и каждый может принести все, что угодно. И все, что угодно- вынести?
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1 м.
нн
наталья никифорова
по сути все верно, но не надо всех в одну кучу сваливать. Наши ребята ценой жизни воюют со всм Западом, а вот московская т.н. элита и паркетные генералы живут прежней сытой и счастливой жизнью. На днях Дмитрий Саймс открыто сказал, что большинство нашей т.н. "элиты" с которой ему приходится встречаться по роду его деятельности продолжают считать что ничего серьезного не происходит и в скором времени все устаканится само собой и они продолжат свое "братание" с Европой. Будь они все прокляты!!!!!!
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1 м.
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