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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Уорриорз» готовы рассмотреть варианты обмена Эндрю Уиггинса

По информации обозревателя The Athletic Тима Каваками, «Голден Стэйт» изменил свою прежнюю позицию и теперь готов расстаться с форвардом.

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