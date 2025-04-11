Метеоролог Тишковец: за волной аномального тепла в Москву вновь придёт холод

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей Московского региона, что, по предварительным расчётам, надвигающуюся на столицу и область волну аномального тепла может сменить очередное похолодание в конце месяца.
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