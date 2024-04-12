Не иначе как новые русские диверсанты с фамилиями козлофф и ослофф вместо старых петровых и башировых. Ща после ремонта главный дурачек из усраины дуркаины кулеба потребует авЫаносец подарить им и переименует его в ГэтЬман Зелябобинский нарколыженский. А командыром назначат храброго бывшего кримского мичмана ставшего адмыраломи ниежьпапу.

Алексадр Вовк-Михайлов

А помните как хохлы от падости истерили и скскали гопака из за пожаоа на нашем ТАК Адмирал Кузнецов. Что то сейчас я не слышу воплей хохлявых пидоров.