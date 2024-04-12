18 марта 50K прочитали Уму не постижимо, как стоящий у причала поломанный авианосец можно было подпалить, тут явно кто-то очень успешно постарался в этом деле.
3 миллиарда фунтостерлингов: Британский авианосец флагман вспыхнул как деревянный
Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
Не иначе как новые русские диверсанты с фамилиями козлофф и ослофф вместо старых петровых и башировых. Ща после ремонта главный дурачек из усраины дуркаины кулеба потребует авЫаносец подарить им и переименует его в ГэтЬман Зелябобинский нарколыженский. А командыром назначат храброго бывшего кримского мичмана ставшего адмыраломи ниежьпапу.
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5 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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5 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
А помните как хохлы от падости истерили и скскали гопака из за пожаоа на нашем ТАК Адмирал Кузнецов. Что то сейчас я не слышу воплей хохлявых пидоров.
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4 час.
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