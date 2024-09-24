Вячеслав Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Штрафы за пропаганду идеологии бездетности и движения «чайлдфри» составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.