Вдогонку за увлекаемым в море ветром сапбордистом бросился вертолет

Ураганный ветер в прошедшие выходные потянул в море отдыхающего со скоростью мощной моторной лодки. Спасатели «Крым-Спас» решили, что догнать и спасти человека в сложившихся условиях можно лишь с помощью вертолета, который нагнал пострадавшего в полутора километрах от берега.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии