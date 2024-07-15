Вдогонку за увлекаемым в море ветром сапбордистом бросился вертолет

Ураганный ветер в прошедшие выходные потянул в море отдыхающего со скоростью мощной моторной лодки. Спасатели «Крым-Спас» решили, что догнать и спасти человека в сложившихся условиях можно лишь с помощью вертолета, который нагнал пострадавшего в полутора километрах от берега.