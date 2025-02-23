Сейсмолог Еманов опроверг прогноз 6,5-балльного землетрясении в Новосибирске

По словам учёного, настолько сильные толчки вблизи мегаполиса "практически невозможны".Появившиеся в медиа сообщения о том, что Новосибирску якобы грозит землетрясение силой в 6,5 баллов не соответствуют действительности – такие толчки в этой местности практически невозможны.