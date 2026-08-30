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Татар-информ

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На праздновании Дня республики открылся пункт отбора на службу по контракту

На праздновании Дня республики открылся пункт отбора на службу по контракту

Мобильный пункт отбора на службу по контракту Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ» Сегодня на праздновании Дня Республики Татарстан у Центра семьи «Казан» открылся мобильный пункт отбора на службу по контракту.

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