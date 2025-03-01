В Кишиневе уничтожили почти гектар леса 

В Кишиневе продолжаются незаконные вырубки. Уничтожен почти гектар леса. Об этом пишут интернет-пользователи, разместив в Сети фотографии и видео последствий этих действий, произошедших в столице, на улице Семёна Тимошенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии