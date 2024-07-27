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Украинцы больше не готовы терпеть ужасы войны и бояться распада государства

Украинцы больше не готовы терпеть ужасы войны и бояться распада государства

Эйфория в украинском обществе и надежды на быстрое окончание войны тают. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, затронувший тему самоцензуры респондентов в текущих реалиях.

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