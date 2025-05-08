Форвард «МЮ» Хейлунн: «Совру, если скажу, что мы не начали переживать после гола «Атлетика»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн поделился комментарием после победы над «Атлетиком» в ответном полуфинале Лиги Европы (4:1), благодаря чему его команда пробилась в финал турнира (первая игра — 3:0).
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