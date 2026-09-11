Смешные мемы и картинки про трезвость

Без пол-литра не рассмеешься! Самый парадоксальный и противоречивый праздник отмечается в стране: 11 сентября — Всероссийский день трезвости! Факт, повышающий градус парадокса и дающий повод для праздника: сегодня же — День граненого стакана!Рекой разливаются оды умеренному образу жизни и воспивается… то есть воспевается воздержание от алкоголя.