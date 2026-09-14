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On This Day, Sept. 14: USSR lands Luna 2 probe on moon

On Sept. 14, 1959, the Soviet probe Luna 2 -- known informally as Lunik 2 -- became the first Earth-launched space vehicle to land on the moon.

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