Чёрная полоса 2025 года: астролог Василиса Володина предупреждает 5 знаков зодиака о серьезных испытаниях Елена ГалицкаяВедущая российская астролог и предсказательница Василиса Володина представила свой прогноз на 2025 год, в котором выделила пять знаков зодиака, которым предстоят значительные испытания.