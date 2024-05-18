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Мария Захарова заявила о желании Германии замять тему утечки разговора об ударах по России

Мария Захарова заявила о желании Германии замять тему утечки разговора об ударах по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что с закрытием дела в отношении инспектора военно-воздушных сил Германии Инго Герхарца, Германия пытается замести следы утечки разговора высокопоставленных офицеров о возможных ударам по Крымскому мосту, пишет газета «Известия».

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