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Царьград

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Куба обсудила с Россией использование плавучих АЭС для решения проблем с энергоснабжением

Куба обсудила с Россией использование плавучих АЭС для решения проблем с энергоснабжением

Профессор Гаванского университета Фидель-Антонио Кастро-Смирнов предложил использовать российские плавучие АЭС на Кубе для решения энергетических проблем.

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