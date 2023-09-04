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В Казахстане ответили Галкину*, который обиделся из-за отмены концерта

В Казахстане ответили Галкину*, который обиделся из-за отмены концерта

Максим Галкин* недавно обиделся на власти Казахстана. В социальных сетях известный комик опубликовал видео, где сообщил о том, что его выступлениям препятствуют на государственном уровне.

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Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
Ну так после того как поливал грязью свою предыдущую аудиторию кто ж захочет тебя приглашать. Ведь для тебя все вокруг ослы и идиоты Максимка
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21 час.
Максим Максимов
Так тебе и надо! Думал за границей миллионы будешь зарабатывать и концерты каждый день давать?
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19 час.
С
Сергей
Во дворце, предлог с буквой &quot;О&quot;, писаки бля.
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1 час.

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