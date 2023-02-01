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Автоэксперт Аксенов объяснил, как самостоятельно выявить неисправность системы ABS в автомобиле

Автоэксперт Аксенов объяснил, как самостоятельно выявить неисправность системы ABS в автомобиле

В 2023 году автомобилистам грозит новый штраф за вождение транспорта со сломанной антиблокировочной системой тормозов (ABS), нестандартными ксеноновыми или светодиодными фарами, а также с неработающим электро- или гидроусилителем рулевого колеса.

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