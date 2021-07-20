БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Проигрыш как залог победы. Крупнейшая танковая битва первых дней войны

Проигрыш как залог победы. Крупнейшая танковая битва первых дней войны

Не секрет, что наука история – порой превращается в некий политический инструмент. И поэтому иногда путем странных социальных манипуляций значение важных исторических эпизодов существенно занижается и даже нивелируется.

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