Проигрыш как залог победы. Крупнейшая танковая битва первых дней войны

Не секрет, что наука история – порой превращается в некий политический инструмент. И поэтому иногда путем странных социальных манипуляций значение важных исторических эпизодов существенно занижается и даже нивелируется.
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