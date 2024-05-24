Картофель взлетел в цене

В Свердловской области второй раз за месяц зафиксирован резкий рост цен на самые необходимые овощи. По сообщению Свердловскстата, картофель за неделю подорожал на 14% и теперь стоит больше 30 рублей за кило.
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