Biological Timing and Sleep: Дневной свет улучшает качество сна

Ученые из Манчестерского университета установили, что систематический контакт с интенсивным дневным светом способствует более быстрому засыпанию, повышает эффективность ночного восстановления и продлевает фазы глубокого сна.
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