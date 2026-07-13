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Biological Timing and Sleep: Дневной свет улучшает качество сна

Biological Timing and Sleep: Дневной свет улучшает качество сна

Ученые из Манчестерского университета установили, что систематический контакт с интенсивным дневным светом способствует более быстрому засыпанию, повышает эффективность ночного восстановления и продлевает фазы глубокого сна.

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